La sindaco omosessuale e verde, Bogotà, l’America Latina cambia

DI ALESSANDRO FIORONI

Donna omosessuale e verde. Una nuova leadership si sta affermando in America Latina. Nel continente sconvolto dalle proteste di piazza e dal volto feroce della repressione emergono figure come quelle della nuova sindaca di Bogotà. Claudia Lopez si appresta a governare la capitale della Colombia con un programma sociale ed ecologista. Si tratta di un cambiamento significativo che porta all’interno dell’agenda politica l’attenzione alla diversità di genere accanto a temi tradizionali come la lotta alla corruzione e l’istruzione gratuita per i più poveri. Sullo sfondo traballa l’accordo con la guerriglia delle Farc tornata in parte ad abbracciare le armi. Donna omosessuale e verde. L’immagine più significativa delle elezioni per il sindaco della capitale colombiana Bogotà di domenica scorsa, quella che ritrae la vincitrice Claudia Lopez, neo sindaco, abbracciare e baciare la sua compagna Angelica Lozano. Per la prima volta una donna, dichiaratamente omosessuale, vince e si appresta a governare una delle maggiori città latinoamericane. Un cambiamento che come ha dichiarato alla stampa l’attivista e sostenitrice della neo sindaca, Raquel Sofia Amaya, rappresenta «un fatto che cambia la visione della città. Quando le donne governano, le società si trasformano»… CONTINUA SU REMOCONTRO: