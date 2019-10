LAZIO. CENTRI DI ACCOGLIENZA COME FILM DELL’ORRORE

DI NICOLA FRATOIANNI

Un vero e proprio film dell’orrore andava in onda in molti centri di accoglienza del Lazio, con corruzione, mazzette, soldi sottratti all’accoglienza e alla tutela dei migranti, lasciati senza cibo, acqua e vestiti, per intascarseli come niente fosse.

E sapete qual è il bello? Che la regia di questa schifezza è di esponenti politici della destra. Sì, proprio quelli che da anni fanno le campagne elettorali sui migranti e accusano gli altri di lucrarci sopra, inondando il web di balle spaziali, da Soros, alle ONG, alla fesseria del “Pull factor”…

Ipocriti, sciacalli. Ci guadagnano due volte: voti sulla paura e soldi sulla pelle dei poveri cristi.

Certo, l’inchiesta farà il suo corso, ma gli elementi emersi sono già abbastanza gravi.