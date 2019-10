Mi è stato segnalato in queste ore un episodio che riguarda il liceo di Macomer, in Sardegna dove nei prossimi giorni sarà ospite l’ambasciatore egiziano in Italia.

Nell’occasione la dirigente scolastica avrebbe imposto l’obbligo di conoscere in anticipo le domande degli studenti e il divieto di porre domande sul caso dell’omicidio di Giulio Regeni.

A quanto pare però poi è stato lo stesso diplomatico a rendersi disponibile a rispondere a qualunque domanda dopo che è scoppiata la polemica.

Rimane comunque aperta una questione: nella scuola italiana del 2019 può avere cittadinanza la censura?

Sono certo che l’ufficio scolastico regionale e il MIUR chiariranno ogni aspetto, garantiranno la libertà di espressione, prenderanno se necessario dei provvedimenti.

Sarebbe comunque auspicabile a questo punto che quell’istituto si facesse promotore di un incontro con i genitori di Giulio Regeni e con i loro legali, impegnati da troppo tempo in una battaglia di dignità per la verità e la giustizia.