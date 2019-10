ADESSO TOCCA ALL’EMILIA ROMAGNA DIMOSTRARE CHE LA POLITICA PUÒ ESSERE BELLA E APPARTENERE A TUTTI

DI GIOVANNI PAGLIA

E adesso tocca all’Emilia Romagna.

Lasciamo stare gli scongiuri: so che lo pensate in tanti.

Sarebbe assurdo il contrario, dopo aver preso 20 punti di scarto nell’ex Umbria rossa.

D’altra parte le ragioni sono lì, tutte davanti ai nostri occhi: in tanti pensano che chi ha governato negli ultimi trent’anni abbia avuto più a cuore gli interessi propri e di chi gli stava attorno, che quelli di tutti.

È vero? Non credo, o almeno non sempre, come non è vero che gli immigrati ci rubano il lavoro.

Eppure mobilita.

Quindi sta a noi dimostrare il contrario.

Che il punto non sono le eccellenze ma chi rimane indietro, che un centro sfolgorante non nasconde una periferia abbandonata, che da queste parti nessuno e proprio nessuno può essere sfruttato, che la nostra salute vale più di qualsiasi sviluppo.

Che la politica può essere bella e appartenere a tutti.

E, cosa più difficile, che tutto questo un passo alla volta possiamo farlo noi, che non lo abbiamo fatto prima, almeno non fino in fondo.

Ce la faremo?

Non lo so, ma nei prossimi tre mesi si combatte, come sulla linea gotica.