PERCHÉ SERVE UNA NUOVA BOLOGNINA DI ZINGARETTI PER FAR RINASCERE IL PD

Qualunque cosa si pensi di Achille Occhetto, è indubbio che la sua mossa del cavallo dopo la caduta del Muro di Berlino fu un evento necessario e geniale.

Poi la gestione della fine del Pci avvenne senza una linea culturale e politica, la fretta di abbandonare la vecchia baracca portò a disastri, le rivalità interne esplosero in modo intollerabile.

Occhetto tuttora ne paga il prezzo sia con l’oblio ingiustificato sia con l’eccessivo risentimento verso i successori, anzi in particolare verso uno. Tuttavia l’ultimo segretario del Partito comunista italiano è il simbolo della necessità di sintonizzarsi con un cambio di fase storica.

LA DESTRA ITALIANA È VINCENTE, LA SINISTRA SENZA VISIONE

La destra in Italia è vincente. Lo è da anni e solo due volte Romano Prodi riuscì a batterla in modo un po’ avventuroso con l’Ulivo. La destra ha anche due volte rivoluzionato il sistema politico. Una volta con Silvio Berlusconi e oggi con Matteo Salvini. Il primo si è giovato di Mani Pulite pur dichiarando la propria ostilità verso i magistrati. Il secondo ha ereditato il sommovimento provocato dai cinque stelle e l’assenza di una leadership moderata di destra dopo la fine sconclusionata dell’avventura di Gianfranco Fini.

Rintracciare una politica sociale nei due tentativi del centrosinistra, Ulivo e Pd, è un’avventura imbarazzante

A sinistra abbiamo avuto l’Ulivo e il Pd . Senza essere scioccamente distruttivi, possiamo affermare che né l’uno né l’altro hanno espresso una visione. Rintracciare una politica sociale nei due tentativi del centrosinistra è un’avventura imbarazzante. La politica estera è stata talvolta interventista e militarista e talaltra pacifista. La cultura si è dedicata a distruggere il passato. Il nucleo genetico del Pd, e prima dell’Ulivo, è stato individuato nelle primarie e nel maggioritario . Roba da politologi , sia detto con rispetto. È per questo che Matteo Renzi è il miglior erede di Ulivo e Pd e anche il suo boia.

SERVE RIAFFRONTARE IL TEMA DELLE RADICI CULTURALI

Dire oggi che questa cosa che continuiamo a chiamare sinistra si deve sciogliere, non vuol dire «tutti a casa». Al contrario. Vuol dire: «Trovate casa». La casa della sinistra è il mondo che lavora, sono i senza potere, sono le forze che vivono la complessità della modernità senza impaurirsi. Avete presente Donald Trump? Tutto il contrario. Toni Judt e altri pensatori socialisti hanno scritto pagine formidabili per dare alla sinistra un volto nuovo, assolutamente non nostalgico, ma totalmente calato nella propria missione storica.

Achille Leone Occhetto, ultimo segrario del Pci e primo del Pds.

Si riparte solo se si affronta il tema delle radici culturali della sinistra. Fingere che sia nata sotto un cavolo è obiettivamente una stupidaggine. La sinistra è stata socialista, lavorista e comunista. Di queste esperienze sono tuttora valide, per dirla con Norberto Bobbio, le domande. Sono invece inutilizzabili le risposte, ad esempio quella comunista.

Senza la sinistra la parola “progresso” sarebbe stata impronunciabile in questo Paese

La sinistra italiana non deve però fasciarsi la testa. Solo un mondo di intellettuali e di giornalisti cretini può ignorare che senza la sinistra la parola “progresso” sarebbe stata impronunciabile in questo Paese. Solo la codardia accademica porta oggi a ignorare il grande e spesso positivo ruolo della Dc per poter affermare la grande bugia che il potere è sempre stato nelle mani dei comunisti. Solo la viltà degli intellettuali di sinistra impedisce di dire con franchezza che Bettino Craxi fu un avversario dei comunisti, ma su molti punti aveva visto con anticipo molte temi.

IL SOCIALISMO LEGATO ALLA LIBERTÀ È ANCORA LA PROSPETTIVA DI FUTURO

Si riparte dal tema della società che vogliamo. Battiamoci contro le caricature. Non immaginiamo un modo tutto infiocchettato, ma non vogliamo vivere in società fondate sull’odio verso chi sta male, il diverso, lo sfortunato. Nel conflitto la sinistra ci deve stare, lo deve accettare, lo deve persino promuovere ma deve schierarsi con il più debole. Quella sciagurata della ministra Teresa Bellanova scopre oggi il merito: ma come le viene in mente che milioni di disoccupati lo siano per loro colpa e non per “merito,” di una classe dirigente che ha portato, senza merito, lei così in alto? Si deve dire che il tema del socialismo legato alla libertà è ancora oggi la vera prospettiva per il futuro, che le teorie liberiste hanno fallito, che lo stato deve cambiare ruolo ma è necessario, che senza welfare la società si imbruttisce, che l’impresa è centrale ma deve vivere nella società reale non fuori e contro.

ZINGARETTI SEGUA L’ESEMPIO DI OCCHETTO EVITANDO I SUOI ERRORI

È necessario, infine, avere un partito. Non un movimento, un alberello, un fiore, una cosina, ma un partito a cui ci si iscrive, in cui ci si conta, i cui dirigenti se falliscono vanno a casa, e se falliscono gravemente vanno a casa per sempre. Un partito che assomigli a quella cosa lì che un tempo chiamammo Partito comunista, cioè un partito che è dappertutto, di cui chi ha bisogno sente la presenza generosa e chi è di destra sente il fiato sul collo. Un partito però che non voglia il comunismo, risposta sbagliata e domande vere. È per questo che penso che bisogna sciogliere questi partiti finti di oggi.

Questa storia che la sinistra non può chiamarsi tale, lasciamola a Renzi

Serve un gesto di coraggio di una classe dirigente che ponga il tema della ricostruzione chiamando ad assemblee popolari su tesi anche contrapposte in cui si esprimeranno tutte le opzioni di sinistra. Di sinistra, però. Questa storia che la sinistra non può chiamarsi tale, lasciamola a Renzi. Devo confessare che Renzi mi sta persino simpatico in questa caparbietà distruttiva. È ossessionato. Almeno Salvini si consolava con un bel moijto e una birretta. Vorrei che Nicola Zingaretti imitasse Occhetto nel gesto storico, sapendo – allora anche lui c’era – quali sono gli errori da evitare. È tornato il momento in cui la sinistra per rinascere deve cambiare radicalmente.