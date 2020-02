DI DARIO CELLI

A proposito di Halloween…

Vorrei solo far notare che questa ricorrenza, così tanto odiata dai “tradizionalisti” fu – per svariati millenni – celebrata in Italia fino al 325 dopo Cristo, quando il Concilio di Nicea decise d’imperio la sostituzione di tutte le feste pagane (fino ad allora celebrate appunto per svariate migliaia di anni…) con le nuove feste religiose cristiane.

La festa di Halloween resistette comunque nei Paesi più lontani da piazza San Pietro, mentre in Italia per molti secoli vennero scorticati financo bruciati vivi coloro che continuavano a celebrarla.

Per forza, dunque, la festa scomparve dalla nostra “tradizione”!

Peraltro in alcune zone d’Italia la “festa del ritorno dei morti” ha continuato sotterraneamente a sopravvivere, seppur in tono meno eclatante.

Come in Sicilia, per esempio…

Dunque basta con la menata che Halloween non rientra nella “nostra” tradizione.