HALLOWEEN, UN’OCCASIONE PER NON CHIUDERCI AL MONDO

DI MITA MEDICI

Ho avuto per un po’ di tempo qualche ritrosia ad accettare che Halloween diventasse una festa anche in Italia, oggi mi rendo conto che è stata una sciocchezza. Molti hanno paura che tutto ciò che viene da “fuori” possa mettere a repentaglio la nostra identità italica. Io credo che a mettere a rischio la nostra identità sia solo l’ignoranza, il depauperare la Scuola della sua importanza vitale alla formazione di coscienze consapevoli, la mancanza di studio e di approfondimento della nostra Storia, del percorso culturale, artistico, e storico appunto, per cui siamo ITALIANI, ammirati in tutto il Globo. Difendere con orgoglio e consapevolezza la nostra identità, non vuol dire chiudersi al Mondo, ma sostenere, esaltare e divulgare ciò che da sempre ci ha resi famosi, l’arte, la bellezza, il gusto, l’intelligenza, la creatività, il cinema, il melodramma, i paesaggi, i nostri magnifici paesaggi!! Come fare un pieno di vitamina C per affrontare degnamente qualsiasi inverno. Insomma, noi italiani saremmo ancora tanto speciali se solo non dimenticassimo di rinfrescarci ogni tanto la memoria.