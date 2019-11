PERCHÉ RITENGO UTILE RISORGIMENTO SOCIALISTA

DI ALBERTO BENZONI



Nel nostro immaginario collettivo, la parola “utile” appartiene alla destra. Perchè è associata ai vincenti, ai “padroni” ai poteri costituiti, a quelli che non hanno bisogno di pensare a qualcosa o di rendere conto a qualcuno per raggiungere i loro obbiettivi. In questo senso (oltre che a causa del delirio maggioritario che ci intossica) l’appello specifico al voto utile (che è quello per loro) riguarda i protagonisti del sistema politico, di maggioranza o di minoranza, quelli che governano le istituzioni, non la multitudine di sommersi che ne sono al di fuori.

Pure in qualche modo la parola “utile” (voto compreso) appartiene e può essere declinata anche da noi: leggi da quelli che, di fronte ad un presente che li esclude, cercano di capire la sua evoluzione così da essere presenti nel futuro.

In questo senso il dibattito aperto da Albertin e da Marchi è di notevole interesse: anche se si riferisce a tre microcosmi: il Pci di Rizzo, Potere al popolo, e Risorgimento socialista. Quale dei tre è “più utile”? E non per sè stesso (l’utilità, nel nostro caso non si misura in base al numero di voti raccolti); ma per il mondo cui si rivolge.

Almeno a mio avviso, il Pci è utile: ma solo nel senso di coltivare e tramandare un’ideologia che ha segnato di sè la storia del novecento. Una funzione necessaria ma sterile.

Potere al popolo, invece è inutile anzi sarà ben presto dannoso. Se l’obbiettivo era di dare potere al popolo o magari soltanto come consapevolezza delle ragioni per cui è attualmente senza potere, l’obbiettivo è stato totalmente fallito perchè mai realmente perseguito. Se la sinistra è oggi in una condizione disastrosa, mettere insieme in una operazione che più politicista non si può, i suoi residuati ideologici in una specie di bottiglia in cui possano uccidersi a vicenda non ha proprio alcun senso.

Risorgimento socialista, come embrione di un partito socialista di sinistra, può invece essere utile. Ma a una condizione: quella di non continuare a parlarsi addosso. Abbiamo tra di noi tutte le risorse intellettuali necessarie; e allora il nostro elementare dovere è quello ci aprirci al mondo esterno e di comunicare. Aprirsi all’esterno è anche essere partecipi delle sue lotte: per il lavoro, per il mezzogiorno, per un sistema elettorale proporzionale, per la pace, per quello che volete.

I risultati verranno, forse. Ma saremo certamente utili: a qualcuno e a qualcosa.