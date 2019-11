GLI ATTACCHI DI RENZI AL GOVERNO E POSSIBILI CONSEGUENZE

DI MICHELE PIZZOLATO

Ma chi ogni santo giorno sbraita contro questo governo lo sa che l’unica alternativa è un governo Salvini Berlusconi Meloni? Lo sa che l’alternativa è rivedere lo squallore di politiche di anni e anni di centrodestra? Lo sa che vedrà una flat tax per i ricchi, sanità e scuola tagliate, via il reddito di cittadinanza, carcere per poveracci e garantismo peloso solo per i potenti, licenziamenti selvaggi, federalismo dei ricchi di Lombardia e Veneto e il resto del paese a fondo? Lo sa che vedrà Brunetta e Gasparri a governo con Salvini e Berlusconi? Altro che sovranisti! Questi sono il peggio del liberismo globalista: la difesa degli interessi dei potenti, prendendo in giro i poveri con i teatrini vergognosi sugli extracomunitari! Chi ogni giorno “spara” politicamente contro questo governo – come Renzi, come Salvini – lo sa che succederà questo? L’alternativa a questa maggioranza è rivedere all’opera i peggiori governi italiani degli ultimi 30 anni.