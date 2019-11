QUALE SOSTITUZIONE ETNICA? GLI ITALIANI DI OGGI SONO IL RISULTATO DI CENTINAIA DI ‘SOSTITUZIONI’ DEL PASSATO

DI EMILIANO RUBBI

Giorgina Meloni, dopo essersi astenuta con tutto il centrodestra nei confronti della commissione Segre per il monitoraggio dei fenomeni di intolleranza e razzismo, butta sul piatto una proposta davvero geniale, che è un po’ tipo: “Ok, va bene, la appoggiamo anche noi purché sia solo rivolta all’antisemitismo”.

Cioè: noi ci stiamo solo se si controlla chi insulta l’ebreo, se invece uno vuole insultare il rom, il gay o il ne*ro, è tutta un’altra storia.

Magnifico.

La cosa che più preoccupa Giorgina, in realtà, è il fatto che la commissione in questione si proponga di contrastare l’etnocentrismo.

Questo perché per lei, Salvini e un discreto numero di altri geniacci, gli italiani sono “un’etnia”, evidentemente, e il loro “prima gli italiani” potrebbe prefigurare una presa di posizione su base etnica.

Ecco, mi sento di tranquillizzare Giorgina e Salvini: gli italiani sono uno dei popoli più meticci del mondo.

Da sempre.

Dai tempi dell’Impero Romano, che ha visto succedersi imperatori africani, mediorientali e albanesi (e dove l’omosessualità era una perfetta normalità), fino ad arrivare alle dominazioni arabe e normanne.

In pratica, gli italiani sono il risultato della fusione tra centinaia di etnie.

È per questo che, anche somaticamente parlando, siamo uno dei popoli più “variegati” al mondo, dove si alternano il fenotipo biondo con gli occhi azzurri come Giorgina e quello di chiare discendenze arabe, mediorientali, come Salvini.

Se c’è un popolo che potrebbe fare da spot per il melting pot siamo noi, in realtà.

Anche in termini di usanze, costumi, lingue e via dicendo.

Si passa da una Sicilia, dove convivono i discendenti dei vichinghi accanto a quelli degli arabi e dove la pasta di mandorle fa da dessert al cous cous, all’asburgico Trentino.

Praticamente la totalità degli italiani che sbraitano contro un’inesistente “invasione” discendono, in un modo o nell’altro, da qualcuno che, a sua volta, venne qui da “invasore” o da schiavo.

Parlare di “sostituzione etnica”, in Italia, è semplicemente demenziale, perché siamo stati “sostituiti” decine, centinaia, di volte.

Da sempre.

E gli italiani di oggi sono il risultato di quelle centinaia di “sostituzioni”.

Sorry Giorgina e Teo, siete arrivati giusto con qualche migliaio di anni di ritardo per impedirle.