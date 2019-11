A PROPOSITO DELLA VICENDA ILVA

DI ENRICO ROSSI

Io condivido il commento della segreteria Francesca Re David del sindaco FIOM-Cgil riguardo alla vicenda Ilva di Taranto e alla volontà di recedere dal contratto da parte di ArcelorMittal:

“ è contraddittorio e inaccettabile: il Conte 1 ha introdotto la tutela penale parallela agli investimenti e il Conte 2 ha cancellato la stessa norma dando all’azienda l’alibi per arrivare a questa decisione”.

È il M5S all’origine di questa tragedia sociale con la sua idea demagogica di fermare lo stabilimento, che gli aveva fatto prendere il 50% dei voti in città.

Così si è finito per continuare a contrapporre ambiente e lavoro, salute e attività produttive, lavoratori e cittadini.

Dopo il fallimento delle privatizzazioni che hanno consegnato la siderurgia italiana ad una classe capitalista italiana, grifagna e predatrice, ancora una volta la politica nazionale fallisce e tradisce i lavoratori e gli investimenti, realizzati in passato con le risorse dei cittadini italiani.

Sono stato a Taranto e ho potuto vedere con i miei occhi il dramma dei parchi minerari non coperti che con il vento portano la polvere nera nei quartieri della città e che assieme alle emissioni di diossina dai camini generano un’emergenza che costringe a chiudere le scuole e pongono la necessità di ridurre e poi eliminare gli inquinanti dannosi per la salute.

Si poteva e si può fare diversamente, come dimostra la parziale copertura dei parchi minerari avviata nel 2018 per iniziativa dello Stato e dei commissari straordinari con i soldi confiscati ai Riva.

La scienza e la tecnica possono essere usate per produrre senza inquinare.

Ma occorre una politica democratica ferma e decisa nelle sue scelte, una coerenza quotidiana di lavoro serio che chiama in causa prima di tutto il governo nazionale.

È inutile girarci intorno: cancellare la tutela penale per Arcelor Mittal, in rapporto agli investimenti da effettuare, ha fornito un alibi alla proprietà.

Il PD ha sbagliato a cedere alla demagogia e alla confusione antindustrialista dei cinque stelle.

Ora si deve subito rimediare.

Sono in gioco 20000 posti di lavoro e la possibilità di un futuro che non contrapponga industria e salute.

Senza il lavoro non c’è nessun risanamento ambientale e neppure miglioramento della salute.