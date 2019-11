DI CHIARA FARIGU

Il Belpaese è sempre meno appetibile per i nostri giovani. Soprattutto al Sud, terra bella quanto amara.

Non c’è istituto di statistica che non confermi l’inarrestabile emorragia che da decenni sta decimando la nostra gioventù. E non solo.

Oltre due milioni di residenti hanno lasciato il Sud in poco meno di 20 anni, per trasferirsi altrove. La metà sono giovani fino ai 34 anni, quasi un quinto i laureati.

E’ questa l’ultima istantanea scattata dall’Associazione Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) nel suo Rapporto annuale fresco di presentazione. A questo poi si aggiunge il triste primato delle ‘culle vuote’ che nel 2018 ha raggiunto un nuovo minimo storico, 6mila nascite in meno rispetto all’anno precedente.

Due milioni. Un’enormità. Un numero corrispondente ai residenti di due regioni come il Molise e la Sardegna. Entrambe maglia nera per la disoccupazione giovanile e con molti borghi a rischio spopolamento.

Un Sud in grande affanno. Per mancanza di lavoro in primis. Ma non solo. Carenza di servizi, collegamenti col resto d’Italia insufficienti e a prezzi esorbitanti (proibitivi i costi dei voli o della traversata via mare per la Sardegna), degrado socio-culturale, abbandono scolastico, criminalità, fanno dire sempre più ai nostri giovani ‘Italia mia ti lascio, io vado via’.

Via, in cerca di nuove opportunità. Vanno altrove i nostri giovani. Pochi abiti in valigia, dentro molti sogni da realizzare. Sempre più spesso fuori dai confini. Per vivere un presente ma soprattutto un futuro più vivibile. Quello che a casa loro non trovano. Per miopia politica o incompetenza. O tutte e due.

Anche il reddito di cittadinanza per quanto utile non è sufficiente per combattere la povertà, sostiene la Svimez: ‘occorre ridefinire le politiche di welfare ed estendere a tutti in egual misura i diritti di cittadinanza’. Occorre investire al Sud. Toglierlo dal suo isolamento. Creando nuove opportunità che contribuiscano a diminuire il divario Nord-Sud e Italia-Europa.

Occorre snellire la burocrazia, sostiene la Coldiretti. Per quanti vorrebbero dar vita ad aziende agricole o di allevamenti bestiame. Soprattutto occorre fare, non narrare. Se si vuole invertire la rotta