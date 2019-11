ZAIA VA ALLE SAGRE E SALVINI RESTA A DIGIUNO

DI MARIO ALBERTO MARCHI

Ciao Luca. Vedo che da alcuni giorni sei molto impegnato a scrivere centinaia di post su sagre di paese, tradizioni venete, ricette di cucina, ricorrenze regionali. Un lavoraccio, accidenti!

Utile, eh! Da quando hai iniziato non devo più guardare le pagine dei giornali locali per sapere dove andare a magiare e bere…

Ho però un sospetto : che tu non scriva per farmi questo favore, ma perché sei già in campagna elettorale per le prossime elezioni regionali.

Ormai la linea del tuo partito è quella di parlare di tutto fuorché di politica. Siete il partito del mojito in estate e della salamelle in inverno.

Se vi porta voti, fate bene, eh.

Però ogni tanto sarebbe il caso che mollassi la tastiera del pc e il calendario delle sagre e facessi un po’ di attenzione a quel che si fa in Regione.

Oggi si votava sulla vostra sbandieratissima proposta di referendum regionali per cambiare la legge elettorale nazionale e farla a vostro uso e piacimento.

Ebbene, la solidissima maggioranza a trazione leghista che governa mirabilmente sotto il Leone di San Marco…. e’ andata sotto.

Di un solo voto.

Praticamente il tuo.

Luca, ma dove cazzo eri?

#zaia #referendum #veneto #salvinipremier