MARCHE, PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

DI MICHELE ANSELMI

Giorgia Meloni, “ducessa” di Fratelli d’Italia, chiede per il suo partito il candidato governatore alle elezioni regionali di Marche, Puglia e Toscana. Matteo Salvini per ora nicchia, ma almeno uno dei tre arriverà, vedrete. Per le Marche sarebbe Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli Piceno, nonché ex Fuan, ex Msi, ex An, ex PdL, uno di quelli che si sono fatti vedere, “per salutare”, alla vergognosa cena nostalgica/fascista di Acquasanta Terme. Poi tutti hanno preso le distanze, a partire dall’attuale primo cittadino ascolano Marco Fioravanti, ma insomma la sostanza resta, menù littorio a parte. Il tutto per dire cosa? Marchigiani datevi una mossa, prima che sia troppo tardi.