L’ITALIA VILE

DI VANNI CAPOCCIA

Alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria ci sarà lo scontro definitivo con la pericolosa destra italiana che vuole, non dimentichiamolo, i “pieni poteri”.

Ci sarebbe bisogno di unità e consapevolezza del momento difficilissimo che la democrazia italiana sta attraversando. Invece il M5S, partito che ha la maggioranza in Parlamento e al Senato, sta pensando di mimetizzarsi in liste civiche, mentre Renzi ha già annunciato che Italia Viva non parteciperà.

Contro questa destra aggressiva, exnofoba e più che compiacente con i razzisti lasceranno solo il Pd.

La loro scelta non sarà un nuovo “Aventino”. Quello, giusto o sbagliato, fu una decisione politica di parlamentari democratici che si rifiutarono di partecipare a un Parlamento divenuto bivacco dei fascisti pagando le conseguenze della loro scelta.

Quella di Di Maio, se la farà, e di Renzi sarà una fuga dalle loro responsabilità. Non un atto di coraggio, ma atto di viltà.