LUIS INACIO LULA E’ LIBERO

Giunge la notizia attesa da troppo tempo: Luiz Inacio Lula è libero! Un presidente incarcerato sulla base di false prove, frutto di un vero e proprio golpe politico-giudiziario, iniziato con la defenestrazione di Djlma Rousseff, e poi l’arresto dell’ex presidente, a cui venne addirittura impedito di partecipare alle elezioni vinte, sulla base di una campagna organizzata da agenzie professionali di menzogna, dall’orrido Bolsonaro, così lodato dal nostro Matteo Salvini. Ora leggo il commento di Paolo Gentiloni, che parla di Lula come di un “grande presidente”: “Un grande presidente che ha combattuto contro la povertà e per il riscatto del popolo brasiliano”: Meglio tardi che mai. Ma perché lui e il suo partito hanno taciuto per tutto questo tempo? perché non hanno sostenuto le campagne internazionali per la liberazione di Lula, messo in galera nell’aprile del 2018? Campagne che hanno visto in prima linea molte figure prestigiose della cultura e della politica mondiale, scandalizzate da quello che era palesemente uno dei casi più clamorosi di ingiustizia, di violazione di legge, di persecuzione politica della storia recente.

Intanto, però, godiamoci questo momento, che cade esattamente tra l’anniversario dell’arresto da parte dell’autorità fascista, di Antonio Gramsci (sera dell’8 novembre 1926) e il trentesimo del “crollo del Muro” (sera del 9 novembre 1989).

Mi auguro che il ritorno di Lula sulla scena politica, una volta che avrà ripreso le forze provate dalla lunga detenzione, possa essere l’inizio della riscossa popolare contro l’usurpatore Bolsonaro. E il ritorno del Brasile tra i Paesi dell’America Latina che lottano per la propria libertà e per l’autonomia dalla invadenza e dalla prepotenza degli Stati Uniti.

Avanti con la lotta, amici e compagni del grande Brasile! Che questo giorno sia di incoraggiamento a tutti i vostri fratelli e sorelle dell’America Latina.



(immagini tratte dal Web