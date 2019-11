NESSUNO APPOGGERÀ UN GOVERNO SENZA CONTE

DI ROBERTO SCHENA

I 5 stelle, soprattutto Di Maio & C., devono stare un po’ attenti, perché se si fa fuori Conte non s’illudano, si va dritti dritti a elezioni anticipate e ne usciranno annientati: al massimo prenderanno il 6-7%. Così perderanno la loro irripetibile occasione storica, saranno considerati dalla Storia dei bruti dilettanti allo sbaraglio. Una parentesti infantile.

Perché saranno annientati? Molto semplice: il Pd piglierà tutto in funzione antisalviniana, chi vorrà opporsi concretamente a Salvini dovrà votare necessariamente Pd. Io per primo.

In quanto a Renzi, sparirà dalla scena politica, o quasi. Che il suo partito si chiami Italia viva o Italia morta, viva l’Italia o l’Italia dei cabassisi. Anzi, il voti che piglieranno Renzi e Di Maio, serviranno solo a disperdere l’opposizione al fascio-salvinismo, sottrarrano al Pd un 10%, quel tanto per essere accusati in eterno di malocervello, giacché potrebbe essere colpa loro se la destra-destra più fascia dai tempi di Mussolini prenderà le pouvoir. E’ chiaro scritto così o volete il video animato?