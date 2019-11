PERCHÉ UN MINISTRO COSI’ SERVIREBBE ANCHE IN GERMANIA, TITOLA STERN PARLANDO DI FIORAMONTI

In effetti Lorenzo Fioramonti è un esempio per l’intera Europa: è uno studioso stimato che sta portando avanti politiche innovative che sono utilissime in Italia e sarebbero necessarie in quasi tutti i paesi europei. Lo dice chiaramente, Stern: “Un Ministro come Fioramonti farebbe bene anche alla Germania. Uno che riconosce i segni del tempo e non li ignora, ma anzi reagisce ad essi”.

Naturalmente in Italia, invece, Fioramonti è stato oggetto di derisione, attacchi scriteriati, insulti vergognosi e tutta la stampa contro.

Perché chi è bravo e fa capire al popolo come un modo diverso di far politica sia possibile, in Italia viene inevitabilmente osteggiato dal solito, squallido, miserabile cerchio di potere.