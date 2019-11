REMO BODEI, UN GRANDE FILOSOFO, UN GRANDE SIGNORE

DI IDA DOMINIJANNI

https://www.alganews.it

Remo Bodei non era solo un filosofo di fama internazionale. Era anche una persona squisita, sempre gentile, disponibile e privo dell’arroganza narcisistica a cui siamo tristemente abituate/i. Dovunque io l’abbia incontrato, in giro per l’Italia (l’ultima volta a Scholé, la scuola estiva di filosofia di Roccella Jonica che aveva preso in mano) o per il mondo (alla Cornell University, alla UCLA dove ha insegnato a lungo) era sempre il primo a salutarti, darti la mano, chiederti che facevi, come se ti avesse vista il giorno prima. E’ un vero grande dispiacere salutarlo per l’ultima volta.