ROMA COL FIATO CORTO. GIALLOROSSI SCONFITTI 2 A 0 AL TARDINI

DI GIACOMO MEINGATI

Sarebbe stata l’ultima fatica per finire terzi in solitaria un segmento di campionato miracoloso, ma, alla fine, ai reduci ancora in piedi della Roma falcidiata dagli infortuni e rabberciata dalla mano di Fonseca, crollano proprio le gambe. I perni di questa mini-serie positiva, come Dzeko, Zaniolo, Pastore, Veretout, scendono in campo stanchi e fiaccati da tante, troppe partite, e, nonostante la volontà e la grinta consuete, oggi di energia non ne hanno proprio per portare a casa un altro risultato utile. La Roma perde al Tardini vittima di un Parma che sulla solidità, l’organizzazione difensiva e le ripartenze lampo ha costruito la salvezza dello scorso anno e questo ottimo inizio di stagione, e che oggi ha aspettato una Roma scornata, fiacca, sulle gambe e imprecisa, sfruttando con efficacia e cinismo le poche occasioni avute con i gol di Sprocati e, nel recupero, di Cornelius, per il definitivo 2 a 0.

La squadra di Fonseca dopo un primo tempo opaco e in debito d’ossigeno, aveva tentato di scrollarsi di dosso le scorie della stanchezza, afferrando i tre punti nel secondo tempo, come diverse volte gli è riuscito quest’anno, ma in questa partita sembra andargli proprio tutto storto, e, proprio in un momento positivo per i giallorossi, è arrivato il gol del vantaggio di Sprocati, che ha tagliato definitivamente le gambe, anche a livello mentale, a una Roma che da lì in poi si è progressivamente disunita. Sconfitta dolorosa e fastidiosa come un pestone sui piedi questa per la squadra di Fonseca, che scivola al sesto posto quando fino a un attimo prima aveva sognato di arrivare alla sosta da terza della classe.

Lo spigolo duro contro cui sbatte la Roma si chiama Parma, una squadra con un organico forse inferiore a tante compagini che in classifica gli stanno dietro, ma che riesce a essere efficace proprio per questa capacità dell’allenatore D’Aversa di dare ai suoi giocatori quella qualità che nel calcio professionistico, da sempre, è garanzia di successo: la compattezza, figlia dell’avere poche ma molto chiare idee ben fisse in testa.

La squadra di casa difende bene, tiene con il fisico gli avversari, li aspetta e non spreca energie, sapendo poi sfruttare la velocità e l’imprevedibilità dei suoi avanti, Gervinho su tutti.