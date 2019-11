SPAGNA ELEZIONI. QUALCOSA CAMBIA, MA NON DIPENDE DAI PARTITI

DI ALBERTO TAROZZI

Qualche seggio in meno ai socialisti. Recuperano i popolari e successo dell’estrema destra. Tutto più o meno come previsto.

Ennesime inconcludenti elezioni in una Spagna in cui nemmeno si è soliti fare alleanze di governo, mentre il quadro dei seggi conquistati è assimilabile a uno spzzatino simile alla poltiglia. Mentre un complicato sistema elettorale (proporzionale in una camera, maggioritario nell’altra) complica le cose.

Una Spagna degna rappresentante di quelli che una volta venivano chiamati i “bulgari”. Per tornare agli anni del muro, che tanti oggi amano rievocare con una passione pari al vuoto dei contenuti, la Spagna odierna è il classico esempio di un paese eterodiretto da forze esterne. In particolare l’asse franco-tedesco cui ha delegato una parte di sovranità, ricevendo, in sede Ue, elemosine da più o meno robuste perché si possa parlare bene di loro e li si possa additare ad esempio.

Per capirci qualcosa bisogna risalire al 2011. Fu allora che la Spagna si mise nelle mani della troika con una sottomissione che le resequalche beneficio e diversi costi. Maggiori i primi o i secondi? Dipende dai parametri di giudizio. Da un lato il fatto di eseguire come un bravo soldatino tutto quanto veniva imposto nel nome del neoliberismo forniva indubbiamente alcuni vantaggi. Le elezioni potevano susseguirsi alle elezioni senza che ai “mercati” gliene potessero fregare mezza. Tanto tutti sapevano che nulla sarebbe cambiato di una virgola comunque fossero finite le cose. Dunque spread stabile a dispetto di un contesto politico stabile quanto quello di una repubblica delle banane. Inoltre concessioni benevole allo sforamento di molti dei tetti che vengono imposti a un paese come il nostro. Così, guarda caso, il debito può diminuire e si può spiegare al mondo intero che quel tanto che funziona dipende dalle regole dell’austerity, e non magari dal fatto che vengano concesse eccezioni.

Insomma la rinuncia a contare qualcosa poteva consentire libere elezioni ogni 10 mesi lasciando che il capitale finanziario dormisse sonni tranquilli. Le banche vengono inoltre aiutate anche in caso di bolla immobiliare. Se per caso una lista di sinistra come Podemos consegue qualche successo si può star sicuri che con loro i socialisti mica andranno al governo. E pure di non andarci saranno capaci di offrire loro solo il ministero degli imballaggi e delle pattumiere, in modo che siano costretti a rifiutare.

Passiamo alle questioni serie. Quelle che, per evitare che vengano messe in discussione, bisogna fare qualche sforzo in più.

In primo luogo la Catalogna, con le sue propensioni all’indipendenza. Oltretutto con un forte partito di sinistra che si richiama a valori repubblicani. Quelli che, per ovvie ragioni, stanno sulle scatole agli attuali regnanti. Basta mandarne in galera qualche leader in fase preelettorale, dopo di che voglio vedere che stimoli possano avere ad entrare in una maggioranza di governo. Così tutti sereni. La Ue, che non li vuole, il re e i democristiani che gli stanno antipatici. Ma anche i socialisti che, se alleati agli indipendentisti, troverebbero ad ogni angolo che gli fale pulci per un nonnulla.

In secondo luogo la situazione economica. Tranquilli sta andando a gonfie vele il pil, un po’ per un certo favoritismo nei confronti di un governo prono ai dettati di Bruxelles. Un poco per meriti (buon utilizzo dei fondi Ue). Un po’ per una congiuntura economica abbastanza fortunata (la Spagna trarrebbe qualche vantaggio dalla Brexit e ha saputo intrattenere buoni rapporti con i paesi latinoamericani). Molto perché i numeri che “parlano chiaro”, vengono enfatizzati, mentre si parla molto meno di quelli che “parlano scuro”: diseguaglianze profonde, record di disoccupati e di precari, povertà infantile denunciata costantemente da organizzazioni come la Caritas, un numero allarmante di persone estremamente povere.

Senza ricorrere alla solita immagine del pollo di Trilussa si può dire che un pil crescente fa sì che, rispetto a loro, in Italia sicuramente stanno peggio quelli che stanno bene o così così. Ma stanno peggio che da noi, in Spagna, gli ultimi della fila, quelli che stanno peggio. La media fatevela voi.

Peraltro sono in molti a ritenere che oggi quelli che “stanno peggio” siano ormai arrivati a costituire un’emergenza sociale a dispetto dell’aumento del 2% del pil. (Per la cronaca vi invitiamo a verificare che le Nazioni Unite, ma anche in parte la Banca mondiale da 15-20 anni hanno abbandonato il pil come unico indicatore dello sviluppo degli uomini).

Sia come sia il palloncino di una Spagna coi corpi dello stato ancora intrisi di ideologia franchista e con l’estrema destra in crescita rischia di sgonfiarsi.

Cosa ci dicono in proposito le elezioni di oggi? Non vi manderemo in sollucchero spiegandovi quanto e perché abbiano perso i socialisti. Oppure come mai il centro destra civico di Ciudadanos ci abbia rimesso a vantaggio dei Popolari e dei neo franchisti dell’ultradestra di Vox.

Occorre guardare oltre le elezioni di oggi per vedere se il grande sogno di un paese che riesce a raggiungere il benessere, o almeno a farci credere di averlo raggiunto, possa continuare. O se invece la Spagna sta andando incontro a un brusco risveglio. E a quel punto i problemi da affrontare saranno ben superiori al guadagno o alla perdita percentuale di un pugno di voti che finora, da 5 anni a questa parte, non hanno cambiato nulla di nulla.