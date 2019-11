PROCESSO STATO-MAFIA, BERLUSCONI SCEGLIE DI TACERE

DI MARINA POMANTE

Silvio Berlusconi si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Prima di entrare in aula i suoi avvocati hanno fatto sapere che non voleva essere ripreso da fotografi e telecamere. Non ha perso la sua aria gioviale, ma tutto è dispensato nel silenzio tombale.

Sceglie questa soluzione per il processo d’appello per la “trattativa Stato-mafia”.

Lo fa su indicazione dei suoi avvocati.

La convocazione l’ha avuta dai legali del suo amico di sempre, Marcello Dell’Utri, che è uno degli imputati del processo, condannato in primo grado a 12 anni di carcere.

La mossa del silenzio ha obbligato all’inizio dell’udienza l’avvocato di Dell’Utri, Francesco Centonze, a chiedere alla corte di acquisire una dichiarazione dell’ex premier, ripresa nel corso di una conferenza stampa da Rai news, il giorno della condanna di Dell’Utri, il 20 aprile 2018. “In quella occasione disse che il governo Berlusconi, nel 1994 o anche successivamente, non aveva mai ricevuto alcuna minaccia dalla mafia o dai suoi rappresentanti. E’ una dichiarazione che andrebbe proiettata in aula, magari anche prima dell’audizione del testimone”. Ma la richiesta è stata bocciata dalla procura generale: “Non siamo in uno studio Tv”, dicono Giuseppe Fici e Sergio Barbiera. Anche la corte boccia l’istanza: “Il documento è stato già acquisito agli atti, come dice la Cassazione non è necessario che la proiezione avvenga nel contraddittorio delle parti”.

I legali di Berlusconi hanno dichiarato inoltre che il loro assistito non ci sarebbe proprio venuto a Palermo tant’e che l’avvocato Niccolò Ghedini e il professore Franco Coppi, presenti in aula, sono stati costretti a presentare un certificato ai giudici della corte d’appello, per attestare che alla procura di Firenze c’è da due anni una nuova indagine sui mandanti occulti delle stragi del 1993, che riguarda proprio i due amici inseparabili da 45 anni, fra affari e politica. Per Berlusconi, era già un motivo per tacere al processo “Trattativa”, in quanto “indagato di reato connesso”, anzi proprio un motivo per non venire a Palermo. Ma ai giudici non è bastata, hanno insistito per la convocazione. E Berlusconi ha scelto il silenzio. Taciturno anche con i cronisti uscendo dall’aula in maniera frettolosa.

Neanche Dell’Utri è in aula. E’ nella sua casa di Milano, dove sta finendo di scontare un’altra condanna, quella per concorso esterno in associazione mafiosa, che terminerà a dicembre.

Anche lui non può esprimere nessuna posizione. Ci pensa la moglie, dopo aver saputo di quel certificato presentato dai legali di Berlusconi, a manifestare tutta la delusione del marito.

Miranda Ratti lo ha fatto all’AdnKronos: “È meglio che non parlo, disse il 24 settembre, meglio che non dico quello che penso. Ricordo solo che la testimonianza di Berlusconi era stata ritenuta decisiva persino dalla Corte di Assise d’appello di Palermo. Qui c’è la vita di Marcello in gioco”. Una dichiarazione sofferta, completata anche da altre parole, attribuite dall’agenzia di stampa “all’entourage di Dell’Utri”: “Sorpresa, rabbia, incredulità. E una grandissima amarezza”.

Un vero cataclisma che dagli anni Settanta ha tenuto insieme Berlusconi e l’allora segretario-amico tuttofare, giunto da Palermo, diventato il fulcro di tante attività imprenditoriali oltre ad essere uno dei fondatori di Forza Italia.

Dell’Utri cercava da Berlusconi la smentita, l’assunto su cui si fonda la condanna di primo grado del processo “Trattativa”: di aver ricevuto per il suo tramite le minacce di Cosa nostra quando era presidente del Consiglio, nel 1994. Minacce di nuove stragi, i boss puntavano ad ottenere un alleggerimento del carcere duro e una legislazione più favorevole.

Una sentenza pesante, con accuse pesanti, la “Trattativa” mette Berlusconi in una posizione ambigua. Nelle carte del processo c’è scritto che avrebbe sborsato del denaro ai boss durante quel periodo. Un pagamento iniziato a metà degli anni Settanta, inoltre nella sentenza, dove è condannato Dell’Utri per associazione mafiosa, c’è un pagamento per quel “patto di protezione” che l’allora imprenditore Berlusconi avrebbe stipulato con i boss siciliani: prima per proteggere la sua famiglia dai sequestri di persona che terrorizzavano la Milano-bene, poi per proteggere i suoi ripetitori Tv in Sicilia.

Un buon motivo per cui Berlusconi non ha mai parlato nelle aule di giustizia di Palermo, è perche a sua storis e quella di Marcello Dell’Utri sono strettamente connesse.

Da parte di tutto l’entourage di Dell’Utri si parl di una frattura senza precedenti.

Nessuno si aspettava questo silenzio.

Fino a due anni fa Berlusconi riempiva di regali la famiglia dell’amico- socio in carcere. Addirittura fra il novembre 2016 e il febbraio 2017, sono arrivati bonifici per tre milioni di euro. Causale, “prestiti infruttiferi”.

Queste Operazioni hanno sollecitato una segnalazione alla Guardia di Finanza da parte dell’Uif, l’unità antiriciclaggio della Banca d’Italia. Adesso anche la procura di Palermo vuol fare chiarezza sul trsoro di dell’Utri.

A Firenze intanto arivano le intercettazioni del boss Giuseppe Graviano, disposte dai pubblici ministeri della “Trattativa”.

Riferiva al compagno dell’ora d’aria: “Berlusca mi ha chiesto questa cortesia”. Così Berlusconi e Dell’Utri sono finiti indagati nuovamente per le stragi. Ma questa volta, per la prima volta hanno scelto strade diverse per la propria difesa.