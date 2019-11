QUALCOSA DI PURULENTO STA CRESCENDO NEL PAESE. È ORA DI RENDERCENE CONTO

DI LEONARDO CECCHI

Maggio 2018. Periodo caldo. Mattarella respinge la nomina di Savona all’Economia. Una signora allora entra su Facebook e, rivolgendosi al Presidente, gli dice queste parole: “Ti hanno ammazzato il fratello, caz.o… non ti basta?”.

Oggi quella signora è finita davanti ad un magistrato. Con lei altre 9 persone. E davanti al giudice si è così giustificata: “Contagiata dal clima, voglio chiedere scusa. Mi butto in ginocchio”. Perché queste persone fanno così: fino a quando credono di non pagare, son tutti leoni. Poi quando vengono pizzicate dalla legge si pentono, piangono, implorano.

Ma, scuse o non scuse, una verità rimane: se qualcuno, per la politica, vomita questo tipo di odio, nel Paese c’è un problema. Se qualcuno è capace di prendere il dolore, immenso, di una persona, quello di aver perso chi amava, e usarlo per ferire, fare male, vuol dire che qualcosa di purulento sta crescendo nel Paese. E’ ora di rendercene conto.