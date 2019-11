TARANTO: LE SPERANZE (E LE ILLUSIONI) DEL 1960

DI GUIDO MELIS

In un vecchio numero di “Nord e Sud”, la rivista meridionalista di “terza forza” promossa da Francesco Compagna (n. 2, marzo 1960, pp. 24 ss.), trovo un articolo di Giovanni Cervigni intitolato “L’affare di Taranto”. Cervigni, morto nel maggio scorso, nato a Reggio Calabria nel 1931, era un giornalista economico molto noto, columnist del “Giorno” (appena creato da Mattei per difendere le posizioni dell’industria pubblica), che poi fece materialmente il giornale dell’Eni negli anni Settanta. L’ “affare” di cui si parla è la progettata creazione del polo siderurgico a Taranto. Siamo dunque ai primordi del tema oggi drammaticamente in prima pagina.

Leggo l’articolo e provo a riassumerlo come posso e so (sono quasi 20 pagine).

È stato appena reso noto, quando Cervigni scrive, il disegno di legge relativo al nuovo impianto tarantino. Dietro c’è stata una lunga polemica. Alle origini c’era il vecchio piano Sinigagla (parliamo di uno dei fondatori, se non il fondatore della nostra industria dell’acciaio, già uomo chiave nell’epoca fascista e poi uno dei grandi protagonisti del dopoguerra economico): prevedeva – dice Cervigni – “la specializzazione produttiva degli stabilimenti esistenti (attuata poi mediante la concentrazione della produzione di lamiere, rotaie, tondini e profilati, rispettivamente nei tre stabilimenti di Cornigliano, Piombino e Bagnoli) e la costruzione di un nuovo impianto dedicato ai prodotti piatti”. Questo piano fu subito ostacolato dai grandi gruppi privati “che producevano agli alti costi che erano resi possibili dal regime protezionistico della tariffa del 1921”. Essi utilizzavano “il processo a carica liquida, che ancora nel 1952 aveva un’incidenza proporzionale dell’88-89% sul complesso della produzione (3.1 milioni di tonnellate su 3.5)”.

Questo quadro diciamo così di origine viene sconvolto negli anni del miracolo economico. Tra il 1952 e il 1957 si verifica un aumento della produzione siderurgica del 92%, di fronte alla media 42.8 di tutta l’area Ceca. Si pone dunque il problema oggettivo di estendere l’area produttiva. Ci pensa la Fiat, che nel 1955 insieme alla Innocenti propone di costruire un grande stabilimento nel Sud, con annesso tubificio. Iri e Imi si dichiarano pronti a parteciparvi. Ma dopo la morte di Vanoni, lo stratega dello sviluppo italiano (suo il Piano Vanoni, poi in parte ripreso nelle prime formulazioni dei governi di centro-sinistra) tutto si ferma. Il ministro del Tesoro di allora, il dc Medici, promette finanziamento solo se l’investimento andrà in Liguria; nell’Iri i vertici di Finsider si oppongono perché il progetto romperebbe il monopolio sui tubi della consociata Dalmine. Nasce il progetto di Vado Ligure, che tuttavia anch’esso si arena.

“Ci sembra – scrive Cervigni – che a tali vicende precedenti vada appunto ricollegato l’impegno governativo per la realizzazione d’un quarto centro siderurgico da dislocarsi nel Mezzogiorno, assunto nel 1957 dal ministro Campilli e poi ribadito dal suo successore Pastore”.

Campilli e Pastore, entrambi Dc, sono due nomi chiave dell’intervento straordinario, che proprio nel 1957 sarebbe stato rilanciato dando alla Cassa per il Mezzogiorno, con apposita legge, competenze estese anche al campo industriale. Si profilano qui due schieramenti opposti. I primi vorrebbero subito sviluppare l’iniziativa, sostenendo che il consumo siderurgico italiano è e sarà negli anni successivi in sicura crescita; i secondi si oppongono, sfruttando anche i dati non positivi del 1958. Dietro il primo schieramento ci sono i due ministri citati, dietro il secondo Finsider, specie il suo direttore generale Ernesto Manuelli, alleato con l’associazione privata Assider.

Tutta la vicenda si intreccia con quella della politica di governo. Nel gennaio 1959 cade i secondo governo Fanfani, sostituito dal secondo governo Segni (dal febbraio). Pastore è ancora ministro per il Mezzogiorno, ma la destra economica attraverso il quotidiano “Il Tempo” scatena una campagna ostile all’iniziativa. Tema centrale – dice Crvigni – è “il ruolo maggiore o minore che si deve assegnare allo Stato per i raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo economico o civile”.

Lo scontro – parla ancora Cervigni – si conclude con “una sconfitta ai punti” dei sostenitori dell’immediato investimento a Taranto.I tempi vengono dilatati, la ripresa prevista nel 1962 della domanda di acciaio viene in sostanza negata e ignorata. Si innesta una lunga polemica sui metodi per le previsioni sulla produzione futura. Ometto di seguire qui Cervigni, ma chi è interessato troverà alle pp. 30 ss. del saggio molte e interessanti informazioni su questo scontro tra esperti dell’una e dell’altra parte.Le conclusioni dell’autore dell’articolo sono a) che la tendenza è all’aumento della domanda italiana d’acciaio; b) che si svilupperà specialmente la tendenza ad operare nel settore degli altiforni. “Non resta perciò altra soluzione che un nuovo impianto” (p. 35): “Tale nuovo impianto dovrebbe essere […] a ciclo integrale: perché – bisogna aggiungere – l’ampliamento di acciaierie che non siano imperniate sugli alti forni, come non lo sono le nostre acciaierie private, non risolverebbe il problema, in quanto quest’ultima soluzione amplierebbe la dipendenza della nostra siderurgia dal difficile mercato del rottame” basato sulle importazioni dall’estero.

L’ubicazione, adesso. Cervigni ritiene che non possa che essere nel Mezzogiorno, e ciò per i fini generali della politica di industrializzazione del Sud in atto (e “l’opportunità che essa si estenda anche ai cosiddetti settori di base”). “C’è un ultimo aspetto della questione – conclude – […]. Da qualche parte ci si è domandati il perché oggi si punti tanto sull’impianto di Taranto, sperando da esso quei risultati che ai fini dell’industrializzazione del Sud non si sono ottenuti con l’impianto di Bagnoli. A questa domanda c’è forse una risposta legata alla storia della questione meridionale. Si deve infatti ritenere che lo stabilimento di Taranto potrà riuscire più proficuo di quello di Bagnoli (che poi non è stato affatto sterile nei risultati) proprio perché nascerà in un periodo successivo , in un diverso ambiente legislativo, ma, ancor più, in un diverso clima politico”. “Esso può situarsi infatti soltanto nel quadro della politica complessiva di sviluppo dell’occupazione e del reddito del nostro paese, non nel quadro delle rivendicazioni regionalistiche e nemmeno in quello del liberismo tradizionale”.

Sin qui Cervigni (ripeto che bisognerebbe rileggerlo tutto, però, per la ricchezza della sua analisi). Naturalmente noi sappiamo come è andata negli anni successivi. Ricordo la data del pezzo: siamo nel marzo 1960. Alle spalle ferve il miracolo economico e la febbre dello sviluppo che lo caratterizzò, nel prossimo futuro si profila la svolta di centro-sinistra. Si può sorridere o anche rattristarsi delle idee che il pezzo di Cervigni porta avanti. Ma a me è sembrato opportuno riprenderlo per ricordare a noi tutti da dove siamo partiti , quali erano i progetto e gli scenari che portarono all’investimento di Taranto. Nessun problema attuale può essere affrontato se non se ne conosce la storia.