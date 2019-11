LO STATO DEVE ESSERE PRESENTE. UNICA STRADA PER IL RILANCIO DI ROMA CAPITALE

DI STEFANO FASSINA

Ringraziamo i Carabinieri per l’operazione antidroga compiuta oggi a Tor Bella Monaca. E’ risposta necessaria alle condizioni insostenibili che vivono gli abitanti in quel quartiere. Fermare trafficanti e spacciatori è un passo fondamentale per restituire sicurezza e fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini. Ma è evidente che vanno affrontate le cause profonde della grave patologia, sempre più estesa a altre parti della nostra città, come gli attentati a Centocelle evidenziano. È il compito della politica dentro e fuori le istituzioni. I punti su cui agire sono molteplici. Ad esempio, vanno salvaguardati e potenziati i servizi sociali, non chiusi, come è avvenuto invece per l’ambulatorio di “medicina solidale”. Le cosiddette periferie hanno straordinarie risorse culturali, economiche, sociali. Non si deve esportare nulla dal “centro”. Lo Stato, in tutte le sue articolazioni, deve semplicemente essere presente e consentire alle energie locali di potersi esprimere. È l’unica strada per il rilancio di Roma Capitale.