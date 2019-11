PER IL ‘CANTIERE TARANTO’, CONTE CHIUDE AIUTO ANCHE ALLA CANCELLIERA MERKEL

DI CHIARA FARIGU

E’ notizia di oggi pomeriggio: l’ArcelorMittal lascia. Ha depositato presso il tribunale di Milano l’atto di recesso del contratto. I prezzi dell’acciaio lievitano e l’ex Ilva è in perdita. Ogni trattativa sfuma. Con l’atto di recesso si fa da parte. Una vicenda che arriva al dunque nei peggiori dei modi. Per Taranto e i suoi lavoratori che ora rischiano seriamente il posto di lavoro.

A non arrendersi in particolar modo è il premier Conte. Tre giorni fa era lì con loro, ad ascoltare i timori dei dipendenti. Ne ha raccolto le paure per la perdita del lavoro e la rabbia, oltre all’impotenza dinanzi alle decisioni ormai prossime della multinazionale.

Le immagini del Presidente del Consiglio seduto su di un tavolo mentre ammette di non avere soluzioni immediate hanno fatto il giro di tutti i media. Salvare l’azienda e contemporaneamente tutelare la salute di lavoratori e cittadini è al momento impresa titanica.

Occorre studiare un piano strategico, sostiene Conte. Occorre aprire un ‘Cantiere Taranto’ . Per farlo servono idee, progetti, programmi mirati. Ma soprattutto serve la condivisione di tutto il governo ma anche dell’opposizione. Scrive ai suoi ministri Conte. Una lunga e articolata lettera, pubblicata su Repubblica, dove espone la necessità di rilanciare la città dove lavoro salute e ambiente possano convivere senza che l’uno sacrifichi l’altro. ‘ La politica deve assumersi la responsabilità di misurarsi con una sfida complessa. Pertanto, in vista del prossimo Consiglio dei ministri di giovedì 14 novembre, Ti invito, nell’ambito delle competenze del Tuo Dicastero, ad elaborare e, ove fossi nella condizione, a presentare proposte, progetti, soluzioni normative o misure specifiche, sui quali avviare, in quella sede, un primo scambio di idee’, così si rivolge ad ognuno dei suoi ministri.

Non soddisfatto, ci prova con la Merkel. Ieri, durante una pausa del bilaterale Italia-Germania sui migranti, il premier fa scivolare il discorso sull’ex Ilva per poi chiedere in merito un consiglio alla Cancelliera che in Germania ha già sperimentato problematiche simili.

A raccontarlo è lo stesso Conte in conferenza stampa. ‘Ci siamo ripromessi cooperazione per cercare di confrontarci su soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere conoscenze in questo settore’.

Non è di semplice soluzione la riconversione del settore siderurgico. E soprattutto non si fa in ‘pochi mesi’, precisa la Merkel, ricordando modalità e tempistiche di quanto fatto a Ruhr, regione che da patrimonio industriale, altamente inquinante, è diventata patrimonio culturale.

Tempo. Parola che fa a cazzotti con la salvaguardia dei posti di lavoro. Eppure è col tempo e con politiche lungimiranti e mirate che il governo tutto dovrà farà i conti. Lo deve a Taranto, ai suoi lavoratori ma anche a all’Italia.

Perché se chiude lo stabilimento a risentirne è tutta l’economia italiana