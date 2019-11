SE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DISTRUGGERA’ IL LAVORO, SARA’ SOLO COLPA DELLE GRANDI INDUSTRIE

Succede con le app. Un caso su tutti è Expensify, la app che permette di registrare spese e rimborsi in modo automatico scattando una semplice foto agli scontrini. Ma se il software che analizza le ricevute va in «botta», serve inevitabilmente un essere umano per tale revisione. Con relative problematiche di privacy perché c’è comunque di mezzo il marketing e migliaia di lavoratori, anche di terze parti. Ed è quello che succede anche con i social per il controllo dei contenuti discutibili. Agli algoritmi che li controllano si sommano infatti sia per Facebook, YouTube e Twitter migliaia di moderatori-sorveglianti umani. E Babel – «colosso» delle traduzioni professionali – ha 50.000 revisori tra uomini e donne per controllare e modificare le traduzioni prodotte dal sistema di intelligenza artificiale per i propri clienti. 50.000 revisori in grado di leggere contenuti potenzialmente confidenziali o strategici.

E il più delle volte questi lavoratori umani non stanno semplicemente colmando le lacune dei software, ma stanno anche aiutando a formare la componente di apprendimento automatico dei servizi di queste aziende fornendo nuovi esempi su come risolvere i problemi del sistema tecnologico. Invece altre volte gli esseri umani non vengono utilizzati per interagire con i sistemi di intelligenza artificiale, ma lavorano a monte, classificando dati necessari per immagini, testi e audio.