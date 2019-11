LA MINACCIA JIHADISTA IN MOZAMBICO

DI GIULIO ALBANESE

Il terrorismo di matrice jihadista continua a rappresentare un fattore altamente destabilizzante a Cabo Delgado e dintorni, nell’estremo nord del Mozambico. L’ultimo raid, stando alla cronaca, risale al 27 ottobre scorso ed è avvenuto nella provincia di Muidumbe, 170 chilometri a sud-ovest di Palma, dove peraltro operano sia l’Eni come anche la Exxon Mobil. Il bilancio delle vittime è stato di venti morti tra le forze di sicurezza mozambicane e cinque militari russi. Secondo fonti ufficiali a Cabo Delgado, dal settembre scorso, sono giunti circa 200 mercenari russi del gruppo Wagner, bene equipaggiati e addestrati. Stando alla stampa locale essi sono stati dislocati tra i distretti di Macomia e Mueda, dove è massiccia la presenza delle formazioni islamiste Al-Sunna wa Jama’a, comunemente note come Al Shabaab (una denominazione coniata dalle autorità locali in ossequio al movimento terroristico attivo nel Corno d’Africa, principalmente in Somalia). Da rilevare che, stando al quotidiano indipendente russo «The Moscow Times», già lo scorso 10 ottobre due mercenari russi avevano perso la vita durante un attacco jihadista.

Mentre scriviamo, è molto alta l’allerta del governo di Maputo non solo per gli interessi legati allo sfruttamento delle commodity, ma anche al fatto che proprio nel distretto di Mueda è nato l’attuale presidente Filipe Nyusi. Lo scenario è davvero inquietante, non foss’altro perché da ormai due anni si registrano nella regione di Cabo Delgado gravi episodi di violenza compiuti con inaudita ferocia dai miliziani Al Shabaab. Dal 5 ottobre del 2017 — data di inizio del jihadismo in Mozambico — al 27 ottobre scorso sono avvenuti complessivamente 172 attacchi. Le vittime, tra militari e soprattutto civili — molti dei quali decapitati — sono state 463. Tra questi raid spiccano alcuni episodi dai quali si evince come l’estremismo islamista penalizzi fortemente la popolazione civile autoctona. Ad esempio, il 27 maggio del 2018 sono stati uccisi all’arma bianca 15 civili nel distretto di Macomia e precisamente nel centro abitato di Monjane dove una cinquantina di abitazioni sono state date alle fiamme. Sempre nello stesso distretto, il 5 giugno dello stesso anno, sono stati dati alle fiamme oltre 160 edifici nelle località di Naudé e Quissanga, con un bilancio di decine di morti. La situazione è comunque degenerata quando il 23 novembre del 2018 i jihadisti hanno fatto irruzione in una base militare dell’esercito regolare a Mocímboa da Praia, mettendo in fuga il personale e trafugando alcuni mezzi, armi da fuoco e munizioni di vario genere. La fenomenologia di questa ondata eversiva ha spinto il presidente mozambicano Nyusi a firmare un accordo lo scorso 22 agosto a Mosca con il suo omologo russo Vladimir Putin per aiuti militari contro il jihadismo e cooperazione nello sfruttamento degli idrocarburi. Non a caso, nell’intesa è stata coinvolta anche la Rosneft, compagnia petrolifera russa con azionariato a maggioranza statale.

Non v’è dubbio che quanto sta avvenendo nel Mozambico settentrionale ha molti tratti in comune con quanto si è verificato nel corso dell’ultimo decennio nella Nigeria settentrionale dove imperversa, seminando morte e distruzione, il gruppo estremista Boko Haram. Con la sola differenza che nel caso del Mozambico la geografia rende più diretta la comunicazione con gli ambienti salafiti ben radicati in Medio Oriente che tradizionalmente foraggiano il jihadismo nel continente africano. Secondo le informazioni di autorevoli esponenti della società civile del paese lusofono che chiedono l’anonimato, si registra sempre di più un’azione di penetrazione capillare della cultura estremista nelle moschee del nord del Mozambico. La dicono lunga i contenuti della predicazione di alcuni imam i quali rivendicano come diritto non solo l’imposizione della sharìa (legge islamica), ma anche la lotta politica armata e in termini generali la disobbedienza civile. Dal punto di vista formale, il pretesto addotto dai diffusori del jihadismo è rappresentato dalla presunta deriva del musulmanesimo moderato in Mozambico che si sarebbe allontanato dagli insegnamenti del profeta Mohammed. A ciò si aggiunga il paradosso legato alle vulnerabilità economiche, sociali ed etniche della regione di Cabo Delgado. Se da una parte, infatti la regione settentrionale del Mozambico è stata definita come una sorta di “nuova Eldorado” a seguito degli investimenti operati dalle multinazionali straniere operative nel settore energetico, dall’altra persistono molteplici criticità sociali ed economiche che penalizzano la popolazione locale, esclusa dai benefici che dovrebbero derivare dalla presenza degli idrocarburi. Ecco che allora la povertà diventa, come già accaduto in altre parti dell’Africa, un fattore destabilizzante, generando un terreno fertile per la radicalizzazione dell’ideologia jihadista.

Un altro dato che non deve essere affatto trascurato riguarda il network internazionale all’interno del quale si posiziona il gruppo islamista mozambicano. Infatti, l’attivismo di questi ribelli, guidati da Nuro Adremane (mozambicano) e Jafar Alawi (gambiano), ha evidenti legami con raggruppamenti eversivi presenti lungo la fascia costiera dell’intero Corno d’Africa. I due leader infatti, secondo informative della polizia mozambicana, sarebbero stati formati in Somalia e avrebbero viaggiato clandestinamente sia in Tanzania che in Kenya. Sta di fatto che l’operatività degli estremisti presenti in Mozambico riflette la presenza nell’Africa subsahariana della dottrina perversa del sedicente stato islamico (Is) in Iraq e Siria il quale, a seguito della perdita dei territori in Medio Oriente, sta tentando — non da oggi — una propria penetrazione mediante la moltiplicazione di franchise regionali disposte a riconoscerne l’autorità politica e religiosa. Se da una parte non sono chiari i riflessi in Africa della recente uccisione del leader dell’Is Abu Bakr al-Baghdadi, dall’altra l’affiliazione al network jihadista globale potrebbe fare del gruppo Al Shabaab mozambicano un attore particolarmente rilevante nello scacchiere sudorientale del continente africano. Nessuno ha tra le mani una sfera di cristallo per leggere il futuro, ma è evidente che anche in riferimento a questo scenario risuona l’illuminato pensiero di Papa Francesco: «Nessuno prenda a pretesto la religione per le proprie azioni contrarie alla dignità dell’uomo e ai suoi diritti fondamentali, in primo luogo quello alla vita e alla libertà religiosa di tutti».

