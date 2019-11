SERGIO MARTIN, I CIRCOLI OTTOBRE E VIA MAMELI A ROMA

DI PAOLO BROGI

Sergio Martin, i Circoli Ottobre, via Mameli Roma. L’ufficetto era a due passi da via Dandolo, dove pulsavano le rotative di Lotta Continua e dove c’era continuo bisogno di fondi per sostenere il giornale che era quotidiano.

Perciò anche Sergio era costretto a dirottare sul giornale proventi dei Circoli, che nascevano dalle iniziative che con grande fervore Sergio cercava di destreggiare a destra e manca. E non era certo facile, perché uno dei problemi – non l’unico – era gestire gli artisti.

Enzo Del Re dava particolare filo da torcere: non prendeva mezzi di trasporto abituali, se poteva preferiva andare a piedi. E così scompariva in epici viaggi come quando era diventato per un po’ di tempo introvabile in Sardegna dove stava suonando con le sue sedie chissà dove e chissà come. E poi c’erano i canzonieri, c’erano perfino le star, insomma bisognava darsi parecchio da fare.

Lo incontravo in quell’ufficetto facendo dall’autunno del 1973 da raccordo con l’organizzazione Lc. Nelle sue memorie ha ricordato col senno del poi quella stagione, che certo è stata anche stretta oltre che lunghetta. Nutriva grandi sogni e progetti? Ma certo, la quotidianità però non lasciava troppi margini.

Le cose che aveva in corpo le ha poi trasferite in quel mestiere di organizzatore di cultura, come ricorda il titolo del suo libro di ricordi, lavorando sempre in gran povertà in varie città del nord e incontrando anche vari mostri sacri del palcoscenico. In tempi recenti aveva usato questo know how per dare una mano nella promozione di incontri per Mauro Rostagno, come quello di Milano.

Nonostante i giri e gli spostamenti aveva mantenuto il suo deciso accento veneto. Ce l’aveva con certa sinistra, ha sempre detestato l’orrida destra. La sorte lo ha unito ora a Lionello Massobrio, quasi fosse un appuntamento delle strutture del finanziamento di allora e del loro carattere allegro e anticonformista. Grazie ancora, Sergio, grazie ancora Lionello