LA CULTURA FA LA RIVOLUZIONE

DI NICOLA FRATOIANNI

Prendi una periferia di una grande città come Bari, il quartiere San Paolo. Per anni e ancora oggi luogo difficile, in cui imperversano i clan della malavita.

Poi prendi un Presidente di Municipio appena eletto al San Paolo, come il nostro Nicola Schingaro.

Nicola nel quartiere da 40.000 anime è nato e cresciuto e da lì ogni giorno prendeva i pochi mezzi pubblici per andare nel centro della città e diventare sociologo, perché la sua famiglia gli ha spiegato che la legittimazione sociale passa dallo studio e dalla cultura.

Nicola aveva un progetto e un’ossessione insieme, di cui abbiamo spesso parlato: restituire dignità di città a quei quartieri, farli diventare un pezzo vero, vitale della città, portando servizi e trasferendo funzioni.

Il contrario del portare la periferia nel centro.

Ieri è accaduto un fatto storico per Bari: grazie alla testardaggine di Nicola e degli iscritti baresi di Sinistra Italiana, l’Università di Bari porterà alcune delle sue lezioni al quartiere San Paolo. Nella foto vedete la firma del protocollo insieme al Sindaco Antonio Decaro.

Il segnale più forte che per noi non esistono periferie. E che il destino di ciascuno non è segnato dal luogo in cui nasce. Qualche giornale in Puglia parla di primo passo per una rivoluzione. Ci proviamo, sempre, quando abbiamo responsabilità di governo. Forza e andiamo avanti.