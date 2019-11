NON MINIMIZZIAMO LE AZIONI DELL’ ESTREMA DESTRA: ANCHE IL FASCISMO INIZIO’ COSI’

Gentile direttore,

Giorni fa hanno trovato un arsenale in Toscana. Apparteneva ad un gruppo neonazista intenzionato a far saltare la moschea di Colle Val D’elsa. A questo punto ho poca voglia di scherzare, inizio ad avere paura. Il fascismo iniziò così

Marco Proietti, Terni

Gentile Signor Proietti,

Come darle torto? L’errore che abbiamo fatto tutti quanti, in questi anni, è stato proprio prendere sotto gamba il fenomeno neo- fascismo. A cominciare da giornali e tv che, magari per strappare lettori e fare ascolti, hanno dato sempre più spazio alle frange più estreme della destra italiana dimenticando almeno di sottolineare il pericolo di che questo comportava .

Adesso ci ritroviamo così in una situazione in cui gli episodi di estremismo di destra sono all’ordine del giorno. In cui esponenti dei partiti molto vicini a quell’area politica si permettono sproloqui quotidiani. Cito a memoria: i due deputati, uno di Fratelli d’Italia, che hanno filmato a Bologna i nomi degli inquilini stranieri in un palazzo di edilizia popolare, come facevano i nazisti con gli ebrei. Gli insulti in rete contro Liliana Segre da parte di tifosi di Lega e Fratelli d’Italia. Ancora: non si può più girare con una maglietta , quella del cinema America, che si viene picchiati . Per non parlare dei frequenti episodi di razzismo: a Desio un ragazzino di colore è stato insultato da una madre mentre giocava a pallone nei pulcini della squadra lombarda: negro di merda, gli ha urlato. E che dire di quella donna che ad Alessandria ha vietato ad una bambina di otto anni, sì, di otto anni, di sedere sul bus? Se arriviamo a prendercela con i piccoli, questo è un Paese finito, non trova Gentile Proietti? Potrei andare avanti a lungo con gli esempi. Mi fermo qui, tanto il concetto è chiaro.

Ed è altrettanto chiaro che la strategia dell’odio orchestrata dai partiti dell’estrema destra italiana, quelli dai sondaggi a gonfie vele, sta dando dei frutti avvelenati che rischiano di compromettere la civile convivenza tra italiani. Ed è ancora più chiaro che questa strategia è comandata dai poteri forti, che da sempre hanno nell’estrema destra il loro braccio armato. Altro che i poveri, i deboli, gli operai. L’estrema destra, lo ammettessero Salvini e la Meloni, e lo ammettesse anche Berlusconi, alleato dei due, difende da sempre gli interessi degli industriali , degli uomini della finanza, delle multinazionali, dei banchieri. Poche storie.

Si’, ha ragione, signor Proietti: il fascismo iniziò proprio così: odiando, purgando con bastoni e olio di ricino, mettendo gli uni contro gli altri, ultimi contro penultimi, protetto dagli industriali e da una borghesia terrorizzata di perdere quanto aveva accumulato più o meno lecitamente. Ecco, la situazione attuale mostra preoccupanti analogie con il passato. Minimizzare non si puo’ più. A meno che, chi minimizza, non abbia tutto l’interesse a farlo.