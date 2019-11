DICE SANDRA CHE NON SCRIVO PIÙ

DI RITA PANI

Sandra dice che non scrivo più e che le manco. Le manca, bontà sua, il coraggio che davo al suo pensiero. Che grossa responsabilità dare e ricevere parole!

“Ti voglio bene da più di vent’anni, eppure non ti ho visto mai. Grazie comunque per quello che mi hai dato.”

Sono frasi che scolpiscono figure delicate sull’anima che non riesce a farsi pietra, sebbene vorrebbe esserlo, dura tanto da non lasciarsi intaccare.

Il problema forse è solo il tempo. Non riesco a calcolare quante parole io abbia scritto in più di vent’anni, ma il senso me lo ricordo, ed è per questo che non mi vengono più. Le ho già scritte tutte le parole che oggi sono diventate realtà. E non trovo alcun orgoglio nell’autocitazione, nel dire: “L’avevo detto, l’avevo scritto, l’avevo previsto”, come se fossi una cartomante qualunque.

Bruciano i libri, ma già prima avevano bruciato le persone adagiate e stanche sui giacigli in cui vivevano di nulla, la nefandezza del nazifascismo è realtà quotidiana, l’ignoranza governa, il fascismo non si vergogna più e soprattutto non ha più bisogno di mascherarsi, la scienza è sbeffeggiata, il progresso è la necessità di tornare indietro al buon senso. Il pensiero autonomo è stato addomesticato; che resta? Tutto ciò che ancora è libero o chi è nuova minoranza.

Fa così il fascismo, e non ha senso che lo dica io perché la storia l’ha già detto prima ancora che io fossi anche solo immaginata.

Dovrei fare un riassunto degli ultimi vent’anni, e sarebbe un libro tristissimo che nessuno vorrebbe leggere davvero.

Bisognava fermare berlusconi, ma fermarlo davvero. La marionetta usata come ariete, che a colpi di corna ha abbattuto ogni porta, che ha segnato il sentiero per questi nuovi mostri. Ma anche questo l’avevo detto e scritto già. Quindi vedi – cara mia – non ho nulla né di bello, né di nuovo da dirti.

Osservo l’evolversi di questi tempi e spero di diventare vecchia vecchia, in riva al mare, guardando lontano, aspettando i gabbiani, esattamente come facevo quando ero giovane e non avevo speranza alcuna, perché già sapevo che quelli come me, nella vita non avranno altra compagnia se non la solitudine.

Ogni tanto, ci hanno insegnato la Signora Segre e la Pecora Elettrica, c’è un rigurgito antifascista che ci lascia respirare tanto quanto una musica soave come quella di Chopin, che aiutano l’anima a non farsi pietra. È solo un attimo che sto imparando a trattenere un minuto di più.

Non c’è altro se non un sorriso.