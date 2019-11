TORNA LA PAURA A VENEZIA. DI NUOVO MAREA ALTA PER LE 11,30

DI MARINA POMANTE

Oggi è previsto un peggioramento della situazione acqua alta a Venezia. Alle 8.30 il livello di marea era di 115 centimetri, con piazza San Marco già abbondantemente allagata.

Attivate le sirene di allarme in città. Il fenomeno è dovuto al rialzo dei venti di scirocco.

Le previsioni del tempo sulla città non sono delle migliori, come del resto in gran parte dell’Italia. Il dipartimento della Protezione civile ha dichiarato l’allerta rossa in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia di Bolzano, su parte di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto, anche nel Bellunese le scuole restano chiuse.

Oggi a Venezia l’acqua alta potrebbe raggiungere i 160cm. Il picco, secondo il centro maree del Comune, è atteso alle 11:20.

Se le previsioni saranno confermate la marea invaderà la città storica e le sue isole, già provate e danneggiate dall’”Aqua granda” di martedì 12 con 187 centimetri attestata al secondo livello della storia, dopo il 1966.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha invitato cittadini e turisti “a evitare gli spostamenti”. Su twitter ha postato: “Un’altra giornata di allerta per Venezia Il vento di scirocco continua a soffiare. Vi invito a evitare gli spostamenti e a tenervi aggiornati sul livello dell’acqua con il Centro Maree. Serve la collaborazione di tutti. Grazie”.

Le previsioni meteo sono allarmanti anche su tutto lo stivale. Allerta gialla su Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, su gran parte dell’Emilia-Romagna, su parte della Lombardia e sui settori rimanenti di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Liguria. Ci sarà oltre alla pioggia e al forte vento di burrasca, la comparsa dei primi fiocchi di neve a nord.

C’è la possibilità di forti nevicate oltre i 400-600 metri sul Piemonte e, sopra gli 800-1000 metri, su Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove sono attesi fino a 70 centimetri che si aggiungeranno alla neve caduta nei giorni scorsi.