DOV’È FINITO IL GREEN NEW DEAL CHE AVEVAMO PROMESSO?

DI ENRICO ROSSI

Dalla Banca Europea per gli Investimenti arriva la decisione di non finanziare più nuovi progetti basati su fonti fossili.

È una grande e positiva notizia per combattere i cambiamenti climatici.

Anche noi in Toscana vogliamo utilizzare i fondi europei del settennato 2020/2027 solo per iniziative pubbliche e private che contengano l’ obiettivo della riduzione di emissioni di gas serra e il risparmio energetico.

Se si vuole evitare la catastrofe climatica non c’è tempo da perdere per costruire un nuovo modello di sviluppo.

La Germania ha fatto una legge per ridurre entro il 2030 le emissioni, l’Olanda riduce la velocità sulle autostrade a 100 Km l’ora per inquinare di meno e realizzare altre opere infrastrutturali senza incrementare le emissioni.

L’Europa fa sul serio.

Noi avevamo annunciato un green new deal e, spero di sbagliarmi, ma mi pare che siamo finiti a discutere della tassa sulla plastica.