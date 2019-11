I VORTICI CICLONICI IN PIEMONTE E TUTTO IL MALTEMPO DEL WEEKEND

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

A causa di due vortici ciclonici in Piemonte si registrano ingenti danni. Centinaia le utenze senza elettricità, black-out anche in Liguria e nel Lazio. In Toscana, tromba d’aria a Marina di Carrara. Sulle Alpi a causa delle forti nevicate molte strade sono state chiuse e il traffico deviato. Per oggi, 16 novembre, la perturbazione continuerà a imperversare, seppure con minore intensità sul Centro-Nord. Nel pomeriggio sono previste forti piogge in Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Triveneto anche sotto forma di forti nubifragi. Domenica i nubifragi interesseranno la Campania. Le previsioni meteo sono comunque in continuo aggiornamento.