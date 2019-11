AWAKE SURGERY. LA NUOVA FRONTIERA NELLE OPERAZIONI AL CERVELLO

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO



Ogni piccolo passo per la scienza è un grande progresso per l’umanità e una speranza per tutti. Non è la prima volta che è stato effettuato un intervento chirurgico così complesso al cervello ma di sicuro non è ancora la normalità.

L’intervento è stato portato a termine a Cesena da un team specializzato dell’ospedale Bufalini su un musicista jazz, affetto da tumore al cervello. L’eccezionalità sta nel fatto per tutto il tempo dell’operazione che è durata cinque ore, l’uomo ha suonato il pianoforte. Nel corso del delicato intervento i medici sono riusciti anche a monitorare aree cerebrali specifiche deputate all’attività musicali. Questo apre nuove e interessanti prospettive sullo studio dei processi cerebrali.

Questa tecnica è stata denominata Awake Surgery, ossia “chirurgia da sveglio”, e viene utilizzata per asportare la massa tumorale e per non danneggiare le abilità del paziente che potrà ritornare a fare ciò ama di più.

In Emilia-Romagna, al Sant’Anna di Ferrara 24 mesi fa fu effettuato in Italia per la prima volta un’operazione chirurgica simile su un musicista con tumore al cervello, operato da sveglio mentre suonava il clarinetto. Questa primavera, per la prima volta nel Sud Italia, una musicista è stata operata al cervello mentre suonava il violino, al Santissima Annunziata di Taranto.