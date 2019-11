DI NOTTE OSPEDALI APERTI

DI FLAVIA FRATELLO



Era la primavera del 2013 quando con i complimenti del presidente Napolitano il governatore della Regione Veneto Luca Zaia dava il via ad un esperimento pilota: ospedali aperti anche la sera ed i festivi.

Per fare esami diagnostici, tac, prelievi.

Il lunedì e il mercoledì fino a mezzanotte più sabato e domenica.

Nel 2018 più di 80 mila persone hanno usufruito di questi servizi.

Bon, reputo la sanità emiliana superlativa, non ho mai voluto cambiare residenza anche per questo motivo ma se dopo aver finito con le battute (alcune spiritosissime va detto) ci concentrassimo sulla proposta di Salvini non sarebbe male.

Anche perché per metterla eventualmente in atto NON c’è bisogno di eleggere la Borgonzoni.

Può farlo benissimo Bonaccini.