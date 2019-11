ALLARME MALTEMPO ANCHE AL SUD. QUALCUNO SE NE È ACCORTO?

DI LEONARDO CECCHI

Venezia è stata trasformata in un circo mediatico. Selfie, foto, conferenze stampa. E, come spesso accade, il resto è stato dimenticato. Il Sud è stato dimenticato. Quel Sud che, in queste ore, sta vivendo un disastro simile a quello che sta avvenendo al Nord. Ma con una differenza: che ha meno mezzi e strumenti per reagire.

Per questo motivo il nostro supporto, morale e materiale, deve giungere adesso anche al Meridione. Siamo con Venezia. Siamo con i veneti. Ma siamo anche con Matera, il Cilento, la Basilicata. Siamo con ogni angolo dell’Italia meridionale dove sta silenziosamente avvenendo un disastro.

Se siamo, come siamo, tutti fratelli e sorelle dello stesso paese, è il momento di dimostrarlo. Non domani. Non tra un mese. Adesso.