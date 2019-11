L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRADURRA’ TUTTE LE LINGUE DEL MONDO

Per le traduzioni fatte dall’Intelligenza Artificiale più che realtà, siamo ancora a livello di suggestione. Ma è così che la scienza fa le sue conquiste. Prima le immagina, poi le attua. E in questo caso siamo a metà del guado. Parliamo della difficoltà di capirsi a causa delle mille lingue differenti in ambito planetario e dell’inglese che comunque, se non sei madrelingua, costa la fatica di impararlo.

E difatti, nell’epoca della connettività globale e del relativo pianeta sempre più piccolo a livello di relazioni, affari e tecnologie in rapidissimo sviluppo, l’ostacolo delle lingue differenti – soprattutto in chiave di business – diventa sempre più pregnante. E le varie realtà di traduzioni più o meno professionali da una parte e Google Translate dall’altra non hanno ancora risolto un problema che invece pare aver trovato il protagonista definitivo come risoluzione futura: l’Intelligenza Artificiale.

È proprio lei, in abbinamento alla traduzione linguistica, la chiave per riuscire a ottimizzare l’elaborazione del linguaggio naturale e nell’analisi dei sentimenti. E Google lo sa bene visto che già dal novembre 2016 ha implementato una rete neurale al suo strumento di traduzione. Come detto – o semplicemente andando a «spugnettare» su Google Translate – sappiamo che la «versione definitiva» è ancora lontana anni luce, però il solco è tracciato. Perché tutte queste difficoltà?