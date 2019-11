ZINGARETTI DELINEA LA NUOVA LINEA GUIDA DEL PD. ORA, I FATTI

DI PAOLO SINIGAGLIA

Ho ascoltato il discorso finale di Nicola Zingaretti a #TuttaUnaltrAStoria di Bologna: ha delineato la nuova linea in questo modo, al di là delle enfatizzazioni giornalistiche:

“Il PD che vogliamo è il partito:

1. dello sviluppo e della giustizia sociale,

2. della scelta ambientalista,

3. della giustizia fiscale,

4. alternativo ai miti della destra (pari opportunità degli esiti oltre che degli accessi),

5. che mette al centro del proprio modello di sviluppo la scuola, l’università, la ricerca, la scienza,

6. che rifiuta il mito della forza, meglio ricorrere all’attualità del pensiero femminista,

Una politica densa, inclusiva profonda ma integralmente umana.

No alla società dell’odio e delle paure: vince se è la sola in campo.”

Come dichiarazione di intenti non c’è male: ora dovete passare ai fatti.

PS: il video non esiste sul sito del PD, non ci sono i video nel canale YouTube, esiste solo un blob di 5 ore sulla pagina FB: non è che andato via Renzi si debba tornare all’analfabetismo nella gestione dei canali web e sociali eh.