M5S: DA PIATTAFORMA ROUSSEAU SÌ A REGIONALI EMILIA E CALABRIA

DI CHIARA FARIGU

Luigi Di Maio posta un video sul suo profilo Fabebbok e annuncia: ‘gli iscritti dicono SI. Pertanto ci presenteremo alle regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Senza coalizioni, ma da soli’.

Lui era contrario, precisa. Ma i votanti iscritti sulla piattaforma Rousseau hanno deciso diversamente. A pensarla in maniera completamente opposta a Di Maio il 70% degli iscritti. Che da questa votazione vede la sua leadership appannarsi anche se non viene messa in discussione.

Il quesito posto infatti chiedeva esclusivamente se partecipare o astenersi dalle votazioni fino alla costituzione degli ‘Stati Generali’ per il nuovo assetto del MoVImento prevista entro marzo.

‘Meglio presentarsi che restare a guardare‘, commentano molti sotto al video postato dal capo pentastellato.

E così sarà.

‘Ora dovremo scegliere il candidato sul quale puntare e prepararci ad una campagna elettorale dura. Senza esclusioni di colpi’.

Decisione giusta, sbagliata? Difficile fare previsioni con questi nuovi scenari all’orizzonte. Difficile immaginare se resteranno ancora a galla o verranno inesorabilmente fagocitati da squali e sardine in movimento. E pensare che sino a non tanto tempo fa a navigare in mare aperto erano loro, i tonni stellati. Oggi con le pinne maledettamente spuntate …