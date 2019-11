REGGIO CALABRIA. NESSUNA MENZIONE PER IL MACELLAIO CHE HA PERSO LA MACELLERIA

DI RITA PANI

La retorica del nulla; la fucina degli eroi. Ho letto pagine e pagine di cronaca locale sull’eroismo dei pompieri che questa notte hanno spento un incendio restando leggermente feriti. Ho letto l’eroismo di poliziotti che solo per miracolo non sono rimasti feriti assistendo i pompieri al lavoro. Ho letto delle banalità paurose espresse dalle autorità di questa città (città?) che grondavano s alvinismo merdoso nei confronti delle Forze dell’ordine maltrattate dallo stato. Applausi, proposte di medaglie. Gli eroi ricevuti dal prefetto, ancora sporchi di fuliggine.

Nessuna menzione per il macellaio che ha perso la sua attività per un banale corto circuito. Se fosse stata la ndrangheta a far saltare in aria la sua attività, anche le forze dell’ordine non sarebbero state menzionate, e sui giornali le cazzate sarebbero state racchiuse nelle solite 5 righe d’ordinanza.