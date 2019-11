LA BESTIA È AZZOPPATA. SALVINI CONTESTATO ANCHE A RIMINI

DI LUCIO GIORDANO

Raccontare di successi e dei fischi non parlarne mai, cantava Ron in una delle sue più celebri canzoni, ‘una città per cantare’ .

Ecco, è esattamente quello che ha fatto Matteo Salvini intervenendo al cosmosenior di Rimini. Sul profilo Twitter ha narrato di quanto fosse stato bravo a parlare agli anziani del cosmosenior. La realtà è ben diversa. Nel meeting, infatti, il segretario della Lega Nord per l’indipendenza della Padania è stato apertamente contestato dalla folla di anziani presenti nella città romagnola . Ma per evitare brutte figure il capo leghista ha pensato di tagliare i fischi e le proteste al cosmosenior. Ha lasciato solo le parti migliori.

Qui Non vogliamo la politica, non vogliamo campagne elettorali. Hanno detto più o meno questo numerosi Senior presenti a Rimini mentre fuori sei, 7000 sardine Si riunivano per l’ennesimo flash mob contro l’estrema destra.

Insomma, i guai per Salvini non sembrano proprio avere fine. È come se la bestia fosse AZZOPPATA è come se la macchina della propaganda coordinata da morisi si fosse inesorabilmente inceppata. È come se gli italiani, come avevamo più volte auspicato su alganews, si fossero finalmente risvegliati dal torpore e dalla illusione dell ennesimo uomo solo al comando capace di promettere mari e monti. Come un marinaio qualsiasi.

Per l’ex Ministro dell’Interno un anno fa sembravano spalancarsi praterie. Adesso semmai vincesse alle prossime elezioni politiche, per Salvini sarebbe una vittoria ai punti e senza la certezza di un domani.

