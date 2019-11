La fantastica favola di Leonardo

DI FRANCESCA DE CAROLIS

Ancora un dono che arriva dalla Sardegna. Due web radio, Quartaradio e Parole di storie, fondate da Gaetano Marino, attore, contastorie, drammaturgo del suono… “Accenderle” è sembrato come aprire uno scrigno pieno di tesori. Sulla prima sono stati messi in voce scritti di Deledda, Poe, Pirandello, Verga, Roth, narrazioni della terra di Sardegna…, con la seconda ho conosciuto le favole di quel genio di Leonardo da Vinci… Tutte da ascoltare. «Solo lui, povero bruchino, non riusciva quasi più a muovere il suo corpo, non aveva mai avuto voce, né poteva muoversi veloce come gli altri, ma soprattutto non sapeva cosa volesse dire volare. Ogni suo passaggio da una foglia all’altra gli pareva un lungo stanco e infinito viaggio». Scopro solo ora, e certo con imperdonabile ritardo per un’appassionata di favole e fiabe, che Leonardo da Vinci era anche scrittore di favole. Lo scopro dalla voce di Gaetano Marino, che è attore, regista, contastorie, drammaturgo del suono… O almeno prova a esserlo, come dice di sé con un bel po’ di ironia, che non fa mai male, specie di questi tempi cupi… CONTINUA SU REMOCONTRO: