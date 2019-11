LIGURIA, CROLLA CORSIA VIADOTTO AUTOSTRADA A6. DISAGI ANCHE IN CALABRIA

DI CHIARA FARIGU

Rimane critica la situazione in Liguria, soprattutto nel savonese. Dove qualche ora fa è crollata la corsia di un viadotto sull’autostrada A6 Torino-Savona, in località Madonna del Monte. Al lavoro vigili del fuoco e unità cinofile per accertare se al momento del crollo vi fossero auto in transito, com’era sembrato da una prima segnalazione. Notizia quest’ultima smentita dal Prefetto che conferma ‘Non c’è evidenza di auto coinvolte nel crollo’.

Dai primi sopralluoghi, ancora tutti da confermare, sembrerebbe che a causare il crollo sia stata una frana che poco prima si era staccata dalla montagna. Frana che avrebbe falciato i pilastri del viadotto portandosi via circa 30 metri di carreggiata per poi fermarsi sotto i pilastri dell’altra corsia.

Il maltempo imperversa un po’ dovunque. Nel napoletano le piogge abbondanti hanno fatto straripare il fiume Sarno. E’ emergenza per le famiglie che risiedono nei dintorni, quattro di loro sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco.

Anche la Calabria è in tilt per la pioggia incessante da diverse ore. Allagamenti e forti disagi in diverse zone