MALTEMPO OVUNQUE, ALLERTA LIGURIA, PREOCCUPA IL PO

E’ l’Italia tutta sotto la morsa del maltempo. Continua l’allerta rossa per oggi su alcuni settori di Piemonte (un disperso nell’alessandrino; annullata la maratona a Torino) e Liguria dove la situazione rimane particolarmente critica . Frane, esondazioni, allagamenti, molte le strade interrotte soprattutto nelle province di Imperia, Genova e Savona. Continua a salire anche il numero degli sfollati, se ne contano 85, e delle persone isolate. ‘Non abbassiamo la guardia, forza Liguria’, ha scritto il governatore Toti, invitando, al contempo, i cittadini ad uscire di casa solo se strettamente necessario. Chiusa l’autostrada tra Varazze e Arenzano per smottamenti sulla A10.

A Venezia il picco di 140 centimetri previsto inizialmente per le 8,30 è stato spostato di un’ora e secondo gli esperti non dovrebbe superare i 130 centimetri.

