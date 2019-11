VITTORIA CONTRO IL SASSUOLO, LAZIO TERZA

Di Sonia Cavicchia

Lazio terza sotto una pioggia battente a Reggio Emilia. I biancocelesti battono il Sassuolo 2 a 1 e iniziano a sognare la Champions.

Partita giocata a viso aperto con il Sassuolo che dimostra tutti i progressi tecnici di queste ultime settimane mentre la Lazio sorniona controlla il match eriesce a passare in vantaggio con il solito Immobile grazie anche ad una papera di Consigli.

Poi viene raggiunta sul finale del primo tempo da Caputo in sospetto fuorigioco e Infine nella ripresa, con un furbo gol di Caicedo, chiude la partita

Terzi. A inizio campionato nessuno credeva a questo piccolo miracolo perché se è vero che la Lazio è migliore rispetto a quella vista lo scorso anno è molto lontana da quella che avrebbe meritato un posto in Champions 2 anni. L’intelaiatura della uomini di imzaghi e buona e ormai i giocatori quando sono concentrati si capiscono a memoria e tengono in pugno gli avversari. Certo, per mantenere questo posto i biancocelesti dovrebbero intervenire sul mercato di gennaio acquistando almeno con un difensore di grande esperienza e forse un portiere che faccia la chioccia al portierino albanese. Intanto giovedì c’è il Cluj. I due KO con il celtic fanno diventare proibitivo il passaggio del turno in Europa league. La matematica non condanna ancora la Lazio. Bisogna crederci e sperare.