MALTEMPO, LE PROVINCE: URGENTE INTERVENIRE SU 5.931 PONTI. CONTE: STANZIATI 11 MILIARDI

DI CHIARA FARIGU

Il maltempo dei giorni scorsi ha messo a dura prova tutta l’Italia, in particolare il Piemonte, l’Emilia e la Liguria. E’ drammatico il bilancio, ancora tutto da quantificare, conseguente agli allagamenti, smottamenti, esondazioni e in ultimo la frana che ha provocato il crollo del viadotto sulla A6 della Torino-Savona. La Procura ha avviato degli accertamenti per verificare se il crollo sia dovuto alla frana o a problemi strutturali sui piloni.

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio parla di un ‘bollettino di guerra’ tra centri isolati, strade bloccate (sulla A2 si è aperta una voragine) e centinaia di sfollati. Ieri sera è stato ritrovato anche il corpo senza vita della donna travolta dalla piena della Bormida.

A chiedere interventi sono tutte le Province che avvertono: ‘dopo un monitoraggio sui ponti all’indomani della tragedia di Genova abbiamo individuato quasi 6mila viadotti su cui servono interventi urgenti’.

Immediata la risposta del governo che ha stanziato 11 miliardi di euro su base pluriennale per la protezione del territorio. A darne notizia stesso premier Conte, dalla Fca di Melfi che avverte: ‘ora però dobbiamo spendere questi soldi e accelerare con tutte le opere e i cantieri. Del fatto che sia che ci sia un problema di messa in sicurezza del territorio non ce ne possiamo accorgere solo oggi. Ho cercato di spingere già a fine 2018 per adottare il piano `Proteggi Italia´