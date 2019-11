L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO? E’ BILL GATES

Da qualche giorno abbiamo appreso che Bill Gates (Microsoft) ha superato Jeff Bezos (Amazon) in ricchezza personale e con 110 miliardi di dollari di patrimonio è tornato ad essere il più ricco del mondo. Ma sapete cosa c’è?

Che da 3 anni, per esempio, Amazon (e con loro altri colossi USA) non pagano nemmeno 1 centesimo di tasse federali, grazie alle riforme di Trump, che mettono in “sicurezza” ogni profitto di questi signori. Quest’anno, per esempio, a fronte di 11 miliardi di profitti, Amazon ha ricevuto finanziamenti per 130 milioni di dollari e il saldo fra tasse dovute e finanziamenti ricevuti è zero. Tutto in tasca.

Nel paese in cui paghi anche per curare un raffreddore… è assurdo. È così che vogliamo il mondo? Con questo livello di ingiustizia?