MALTEMPO, TORNANO LE PIOGGE AL NORD, PREOCCUPA IL PO

DI ANNA LISA MINUTILLO

Il maltempo prosegue con la sua scia di pioggia che interessa varie regioni d’Italia. In Piemonte è ancora allerta gialla, ed in Liguria arancione. Ad essere monitorate attentamente sono l’Allessandrino e le zone dell’appennino al confine con la Liguria. Il livello del Po anche se sta calando lentamente non smette di fare paura. Si tratta di un novembre alquanto piovoso, infatti i nubifragi sono raddoppiati ed in Italia se ne sono verificati sei al giorno. Molti gli episodi di trombe d’aria, grandinate e pioggie violente. Molti anche i danni e centinaia le frane che creano situazioni di rischio per automobilisti e passanti, oltre a trascinare con loro viadotti ed a creare voragini sulle strade. Sono infatti oltre una decina i ponti in Italia che richiedono interventi di riparazione immediata proprio al fine di evitare altre situazioni che potrebbero mettere a rischio la vita degli automobilisti. Sono invece sette milioni gli italiani che vivono in zone di incertezza in cui le condizioni dell’anomalo andamento meteorologico potrebbe pregiudicare la loro vita ed anche il loro lavoro.Intanto si attende nel Mantovano l’onda di piena del Po. I suoi argini vengono monitorati costantemente dalla protezione civile e dai tecnici dell’Agenzia interregionale per il Po. Chiusi ancora i ponti di San Benedetto Po, Viadana e Dosolo. Nel Reggiano sono rimaste chiuse le scuole e sono circa un centinaio le famiglie ad essere state evacuate. L’allarme in Romagna è ancora rosso. Ad essere sotto osservazione sono i fiumi Oglio e Secchia. Nevica invece in montagna in quota 1400/1700 metri.

Il maltempo ha ripreso ad investire anche Valtellina e Valchiavenna. Le temperature hanno subito un calo di circa 6 gradi rispetto a ieriportando pioggia battente sul fondovalle, mentre alle quote superiori ai 1600 metri forti nevicate.

Al Sud e in Sicilia molte nubi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, tendenti a divenire diffusi dalla serata; cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud.

Al Centro e in Sardegna rovesci o temporali, sparsi al mattino e diffusi dal pomeriggio, localmente intensi sulla Toscana settentrionale.

Mari molto mossi il mare di Sardegna ed il mar Ligure, tendente quest’ultimo a divenire agitato in serata; da mossi a molto mossi il canale di Sardegna ed il Tirreno; generalmente mossi i restanti mari, localmente molto mosso in serata l’Adriatico. Un quadro generale che pare non portare a nulla di buono, solo qualche ora di tregua, seguita sempre da piogge più o meno intense, da problemi per la viabilità e da crolli e voragini che vanno prevenuti ed evitati, ma qui non si tratta solo di maltempo, qui si tratta di cattiva gestione e di controlli che sempre più paiono mancare.